Vučević: Pik vodostaja u Srbiji između 24. i 26. septembra, ne očekujemo veće probleme

Predsednik Vlade Miloš Vučević izjavio je danas, nakon sednice Republičkog štaba za vanredne situacije, da država pažljivo prati situaciju sa vodostajem reka u zemljama Centralne Evrope i navodi da se u Srbiji pik vodostaja na rekama očekuje između 24. i 26. septembra.

On je dodao da ne očekuje da će doći do dramatičnih situacija i poručuje da nema mesta panici. „Procena Srbijavoda i Vojvodinavoda je da će taj pik trajati sedam dana. Da podsetim, 2013. kada je bio veći vodostaj Dunava, kada je Dunav imao poslednji put viši vodostaj u našoj državi, pik je trajao 14 dana. Ovo je nešto kraći pik i to bi trebalo da nam nagovesti da ne očekujemo veće probleme”, rekao je premijer. Ocenio je da će nešto izazovnija situacija biti na