Donald Tramp najavio penziju: Neće se kandidovati 2028. godine ukoliko izgubi na predsedničkim izborima 5. novembra

Bivši predsednik SAD i kandidat republikanaca na predstojećim predsedničkim izborima Donald Tramp odbacio je danas mogućnost da se kandiduje za Belu kuću 2028. u slučaju da izgubi izbore u novembru.

Upitan da li namerava da se ponovo kandiduje ako izgubi 5. novembra, Tramp je rekao za televiziju "Ful mežer" da se neće ponovo kandidovati. - Ne neću. Mislim da će to biti to. Uopšte o tome ne razmišljam - istakao je on. Izjava je usledila nakon što prema nedavnoj anketi NBC njuza potpredsednica SAD i kandidatkinja demokrata Kamala Haris, vodi pet procenata u odnosu na njega, preneo je britanski Telegraf. Anketa je pokazala da Haris trenutno ima 49 odsto podrške