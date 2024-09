Vučić: Priština je ta koja preti svima jer ne želi slobodan protok robe, usluga i ljudi

NJUJORK - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Njujorku da će se sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom sresti i večeras i još nekoliko puta i naglasio da je to od suštinskog značaja za Srbjiju.

Vučić je to rekao na pitanje da se večeras sastaje sa kancelarom, i da li to što Nemačka preti Prištini da će je izbaciti iz CEFTE znači da je došlo do promene politike Berlina. "Nemačka ne preti Albancima, ne preti im niko, Albanci prete svima time što ne žele slobodan protok roba, usluga, kapitala i ljudi. Albanci sa Kosova, naravno iz Prištine, a videćemo kako će to dalje da se odvija", rekao je predsednik. Na pitanje vezano za proteste Albanaca u Preševu koji