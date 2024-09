Srbijo, ono što stiže biće pravi šok...

Kako javlja Republički hidrometeorološki zavod do subote se u većem delu Srbije mogu očekivati letnje temperature, najviša čak do 33 stepena, a za vikend se očekuje pravi šok i pad temperature za čak 10 do 15 stepeni.

Do subote (26 - 28.09.) u većem delu Srbije letnje temperature. Biće pretežno sunčano uz maksimalnu temperaturu danas od 28 do 31 °S, u petak (27.09.) od 30 do 33 °S, a u subotu (28.09.) od 24 °S na severozapadu Bačke do 32 °S u centralnoj i južnoj Srbiji. Naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom najpre će u subotu (28.09.) ujutro i pre podne zahvatiti Bačku, a posle podne i uveče će se proširiti na ostatak Vojvodine i zapadne Srbije. Mestimično se očekuje od