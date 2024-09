Stomatološki pregledi, popravke i vađenje zuba u nedelju u 30 ustanova na jugu

U nedelju, 29. septembra, u zdravstvenim ustanovama širom Srbije biće organizovana akcija besplatnih preventivnih stomatoških pregleda, i to za za trudnice, porodilje (do godina dana), starije od 65 godina, decu i studente do 26 godina.

Njima će po potrebi, kako je najavjeno, biće rađene i popravke, vađenje ili lečenje zuba. U 30 zdravstvenih ustanova na jugu na preglede će zainteresovani moći da dođu od 8 do 17 sati. U Nišu će pregledi biti organizovani u Domu zdravlja, u takozvanoj Železničkoj ambulanti, Studentskoj poliklinici, kao i na Klinici za dentalnu medicinu, Iz Dom zdravlja kažu da će deca i mladi moći da se pregledaju u ordinacijama na prvom spratu, dok će za trudnice, porodilje i