Prelistavanje štampe sa novinarom Markom Lakićem: "Kurtijeva politika proterivanja Srba odgovorna za napad u Gračanici"

Govoreći o najnovijem napadu na Srbe sa Kosova, u kojem su bračni par Dragan i Duška Aleksić iz Gračanice pretučeni i opljačkani u svojoj kući, novinar lista "Politika" Marko Lakić kaže za Euronews Srbija da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti odgvoran za "ustaljenu pasivnu agresiju" na Kosovu.

On je tokom prelistavanja štampe u našem jutarnjem rpogramu naveo da ovakvi događaji Kurtiju donose popularnost, te i da osim proterivanja Srba, on "nije uradio ništa korisno za albansko stanovništvo". "Tamo život nije kvalitetan, nije bolji, ali Kurti stalno sa tom nekom krizom dobija suštinski popularnost među Albancima i naravno, neko ko to pročita, shvati na svoj način i smatra da treba da se revanšira nekom bračnom paru, nekoj deci", ukazuje naš sagovornik.