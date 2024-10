Sad organizovale let iz Bejruta za Amerikance koji žele da napuste Liban

Preporučujemo

Sjedinjene Američke Države organizovale su danas let iz Bejruta za Istanbul kako bi omogućile Amerikancima da napuste Liban usred eskalacije sukoba između Izraela i Hezbolaha, rekao je portparol Stejt departmenta Metju Miler. On je dodao da se oko 7.000 američkih državljana u Libanu registrovalo u američkoj vladi kako bi dobilo informacije o napuštanju zemlje, iako svi ne traže pomoć da odu, preneo je Rojters. "Današnji let imao je kapacitet od oko 300 mesta i