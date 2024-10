Bez golova u Liverpulu - Everton odoleo Njukaslu

Fubaleri Evertona i Njukasla, remizirali su u Liverpulu (0:0), u okviru sedmog kola Premijer lige.

Gosti iz Njukasla su imali inicijativu tokom čitavog meča, ali je Everton uspeo da se odbrani i dođe do boda na svom terenu. Domaćin je dobro ušao u meč i već u 18. minutu mogao do vođstva, pogodio je Abdulaj Dokure, ali glavni arbitar je uz asistenciju iz VAR sobe poništio pogodak. Ipak, uloge su se promenile i u 35. minutu je mogao Njukasl do vođstva. Posle loše reakcije odbrane i neopreznog starta, glavi arbitar je uz kontakt sa VAR sobom, pokazao na belu tačku.