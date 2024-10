Holandija isporučila Ukrajini prvi kontignet aviona F-16

AMSTERDAM - Holandija je isporučila prvi kontigent svojih borbenih aviona F-16 Ukrajini, saopštio je danas holandski ministar odbrane Ruben Brekelmans.

''Prvi put mogu zvanično da sapoštim da su holandski F-16 avioni isproučeni Ukrajini. Ovo je hitno potrebno''', napisao je on na svom nalogu na mreži Iks, ali nije naveo koliko tačno aviona je poslato. On je istakao da će preostalih 24 aviona biti isporučena Kijevu u narednim mesecima. ''Tokom svoje posete Harkova video sam štetu napravljenu u ruskim vazdušnim napadima. Sirene za vazdušnu opasnost često su se oglašavale'', naveo je on. Brekelmans je prošle sedmice