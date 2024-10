Vučić najavio veće zarade prosvetarima: Plata nastavnika je bila 44.000, sada je 97.000, a biće preko 103.000

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je gost emisije "Hit tvit" na TV Pink gde govori o kreditnom rejtingu Srbije, novim infrastrukturnim projektima, aktuelnim svetskim sukobima i drugim temama.

Podsetimo, predsednik Vučić objavio je pre dva dana fantastične vesti, a to je da je Srbija prvi put u istoriji dobila investicioni rejting. Naime, jedna od najkredibilnijih agencija za kreditni rejting Standard and Poor's (S&P) objavila je najnoviji izveštaj o pregledu srpske ekonomije koji predstavlja istorijski trenutak za našu zemlju. Kada je reč o kreditnom rejtingu, on je istakao da je to rezulatat rada u prethodnim godinama. "Izuzetno dobra vest. Svi drugi