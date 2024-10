Vučić: Brza pruga Novi Sad- Subotica biće puštena 24. novembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će do 24. novembra biti puštena i završena brza pruga od Novog Sada do Subotice i da je to važan projekat za povezivanje sa Mađarskom, ali i za dalje povezivanje sa Evropom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao, gostujući u emisiji Hit Tvit na TV Pink, da je, uprkos problemima koji su se javili sa mađarske strane, uveren da će do 24. novembra biti završena i puštena u saobraćaj pruga od Novog Sada do Subotice. - Hoćemo, rešiće to naši mađarski prijatelji. Mi smo bili malo brži, insistirali smo i završili projekat. To je važan projekat za Srbiju i Mađarsku. To je važan posao i neće biti lako da izdržimo sve ove projekte, jer to