Vremenska prognoza za 9. oktobar: Oblačno uz kišu i kratkotrajne pljuskove, evo kad stiže razvedravanje

Objavljena je vremenska prognoza za sredu 9. oktobar 2024. godine.

Prema vremenskog prognozi za sredu 9. oktobar 2024. godine ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, a kiša i lokalni kratkotrajni pljuskovi će se iz zapadne polovine Srbije brzo premeštati preko centralnih krajeva ka istoku. U drugom delu dana razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar južnih smerova, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno jak. Najniža temperatura od 7 do 17 stepeni, a najviša od 20 do 26 stepeni. Upozorenja: Količina padavina ≥ 10