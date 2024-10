Brnabić: Verovatno danas završavamo o litijumu i prelazimo na važan set zakona o KiM

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da očekuje da danas bude završena rasprava o litijumu i izmenama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima koje je predložila opozicija i da poslanici glasaju, a da će parlament u nastavku redovnog zasedanja zatim preći na predloge važnih zakona za zemlju, uključujući i set zakona koji se tiče dodatne podrške našem narodu na AP KiM.

- Ja verujem da postoji velika verovatnoća da danas konačno i završimo tu raspravu, jer je ostalo sada opoziciji nešto malo vremena po poslaničkim grupama. To je otprilike nekih sat i po do dva sata, tako da ćemo mi dalje voditi raspravu, ali nadam se i mislim da bi bilo dobro, ozbiljno i odgovorno sa naše strane da je ovo sad i četvrti dan rasprave, da danas to privedemo kraju i ako možemo, glasamo o tom predlogu zakona - rekla je Brnabić. Gostujući na Pinku,