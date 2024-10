Vučević: Politika vlade je da Srbija bude slobodna i suverena

Premijer Miloš Vučević izjavio je večeras da je politika ove vlade da Srbija bude slobodna, nezavisna i suverena država i da donosi odluke vodeći računa o nacionalnim interesima.

"To je politika u koju duboko verujem i koja nikada nije lako provodljiva, a posebno u ovim geopolitičkim okolnostima, i nije mnogo popularna u odnosu na velike sile. Niko ne voli da vidi državu koja po broju stanovnika ili površini nije velika, a sedi na toj svojoj stolici, razmišlja svojom glavom i vodi računa o svojim interesima", rekao je on za Radio-televiziju Vojvodine. Vučević jerekao da i te kako očekuje još jače pritiske na Srbiju i to najviše oko Kosova i