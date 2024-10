Izbori u Americi 2024: Naoružani muškarac uhapšen uoči mitinga Trampa u Kaliforniji

BBC News pre 45 minuta

Naoružani muškarac iz Las Vegasa uhapšen je u blizini mesta gde je kandidat za predsednika Amerike Donalda Tramp držao predizborni miting u kalifornijskom gradu Koačela, , saopštila je policija.

Policajci raspoređeni na mitingu u subotu uočili su sumnjiv crni terenski automobil i tokom pretresa pronašli dve puške i veliku količinu municije.

Vlasti kažu i da su kod uhapšđenog 49-godišnjaka Vema Milera pronašli nekoliko pasoša i vozačkih dozvola, kao i da je automobil imao lažnu registarsku tablicu.

Uhapšen je pod sumnjom za ilegalno posedovanje oružja i municije i kasnije je pušten uz kauciju od 5.000 dolara.

Njegovo saslušanje zakazano je za 2. januar naredne godine.

Američka tajna služba saopštila je da Tramp „nije bio u opasnosti", kao ni drugi učesnici mitinga.

Međutim, Čed Bjanko, lokalni šerif, nazvao je osumnjičenog „ludakom" i kaže da je uveren da je policija sprečila treći pokušaj ubistva Trampa.

Ipak, dodao je da je nemoguće dokazati šta je bilo u glavi uhapšenog muškarca.

Osumnjičeni je rekao vlastima da je član grupe Suvereni građani (Sovereign Citizens group), rekao je šerif.

„Ne bih rekao da je to militantna grupa. To je samo grupa koja ne veruje u vladu i njene službe", rekao je on.

Čed Bjanko je republikanac koji je ranije izrazio podršku Trampu.

Zvaničnik federalnih organa za sprovođenje zakona rekao je za CBS njuz da nema naznaka da je ovo bio planirani pokušaj ubistva Trampa.

Incident se dogodio sat vremena pre nego što je Tramp trebalo da se pojavi na bini, što potvrđuje intenzivnu bezbednosnu operaciju oko njega i opasnosti sa kojima se suočava bivši predsednik, nešto više od tri nedelje do izbora.

Ranije ove godine na Trampa su izvršena dva atentata, a bezbednosni prsten oko njega je značajno povećan.

Sredinom jula ove godine, Trampa je metak okrznuo po uvetu i lakše ga ranio dok je držao govor u Batleru u Pensilvaniji, ali je u publici ubijen pristalica bivšeg predsednika.

Napadač je ubijen, a potom su počela ispitivanja federalnih službi bezbednosti o propustima, što je dovelo do ostavke šefice Tajne službe Kimberli Čitl.

Još jedan muškarac je trenutno u zatvoru nakon što je uhapšen ispred Trampovog internacionalnog golf kluba u Vest Palm Biču u septembru.

Čovek je primećen kako se krije u žbunju u blizini terena za golf, a cev puške viri kroz šiblje.

Od prvog pokušaja ubistva, kada drži predizborne mitinge na otvorenom, oko Trampa je neprobojno staklo.

Pogledajte video: Trenutak kada je pucano na Trampa u Pensilvaniji

(BBC News, 10.14.2024)