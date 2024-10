"Danas je dobar dan za ceo svet": Bajden o ubistvu lidera Hamasa: Ovo je prilika za kraj rata u Gazi

Predsednik SAD Džo Bajden izjavio je danas da je ubistvo lidera Hamasa Jahje Sinvara ''dobar dan za Izrael, za SAD i za svet" i nazvao to prilikom da se oslobode izraelski taoci okonča rat u Gazi.

Bajden je u saopštenju uporedio to sa osećajem u SAD nakon ubistva vođe Al Kaide Osame bin Ladena, koji je bio odgovoran za napade 11. septembra 2001. godine, rekavši da ubistvo lidera militanata ''još jednom dokazuje da nijedan terorista nigde u svetu ne može da izbegne pravdu, ma koliko to dugo trajalo", prenosi AP. On je rekao da će razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i drugim izraelskim liderima kako bi im čestitao i razgovarao o