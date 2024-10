Netanjahu: Iranski agenti koji su pokušali da me ubiju napravili veliku grešku

Iranski agenti koji su pokušali da ubiju mene i moju suprugu su napravili veliku grešku, rekao je danas izraelski premijer Benjamin Netanijahu nakon što je njegov dom u Cezareji napadnut dronom iz Libana.

On je u saopštenju naveo da ga napad neće odvratiti od nastavka rata i da će svako ko naudi Izraelcima platiti “visoku cenu”, prenosi Tajms of Izrael. – Nastavićemo da eliminišemo vaše teroriste, vratićemo naše taoce iz Gaze, vratićemo naše stanovnike na sever – upozorio je Netanjahu. – Znate, pre dva dana smo ubili masovnog ubicu Jahju Sinvara, i kao što sam rekao, nalazimo se u ratu u kojem se borimo za opstanak. Nastavljamo do kraja. Želim da kažem još