Šta je Vučić poručio SNS u čestitki za rođendan?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i nekadašnji predsednik Srpske napredne stranke, čestitao je ovoj partiji 16. rođendan.

On je na društvenoj mređi Instagram objavio video sa čestitkom. – Danas je poseban dan, 21. oktobar, dan kada je pre 16 godina formirana SNS. Želim da svim članovima stranke i predsedniku stranke Milošu Vučeviću čestitam rođendan. I da im kažem,da kao ponosni član te stranke, još mnogo toga dobrog očekujem od najveće i najbolje političke organizacije ikada stvorene u Srbiji – rekao je Vučić.