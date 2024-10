Julija Navaljna će se kandidavati za predsednicu Rusije

Julija Navaljna namerava da se kandiduje za predsednicu Rusije, potvrdila je u svojoj izjavi sa BBC.

To je, kako navodi jedna od odluka koju je donela sa suprugom, nedavno preminulim opozicionim čelnikom Aleksejem Navaljnim. Navaljna zna da se suočava sa hapšenjem ako se vrati kući dok je Vladimir Putin još na vlasti. Njegova administracija ju je optužila za učešće u ekstremizmu, što nije prazna pretnja, jer to u Rusiji može dovesti do smrti. Njen suprug, najglasniji kritičar Putina, osuđen je na 19 godina zbog ekstremizma, optužbe koje su smatrane politički