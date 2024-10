Velika akcija srpske policije: Uhapšeno devet osoba, među njima i policajci

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je ukupno devet lica, među kojima je i nekoliko pripadnika komunalne milicije i jedan saobraćajni policajac.

To je za Tanjug potvrdio glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović. "Osumnjičeni su lišeni slobode u dve odvojene akcije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem i zloupotreba položaja odgovornog lica", precizirao je Stefanović. On je dodao da je svima određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti saslušani pred postupajućim javnim tužiocem. Postoje osnovi sumnje