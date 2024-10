Vučić saopštio dobre vesti za zdravstvo: Do kraja januara eliminišemo liste čekanja za kataraktu, a do 2026. godine za kuk i koleno

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da očekuje da više niko ne bude na listama čekanja za operaciju katarakte do januara naredne godine, dok će liste čekanja za operaciju kuka i kolena biti rešene, kako očekuje, do septembra ili oktobra 2026. godine.

"Mi ćemo uvesti dopunski rad subotom u dve smene. To u brojevima, znači dodatnih 680 operacija mesečno, odnosno između 1.500 i 1.700 do kraja godine. Računamo da do oktobra 2026, možda i ranije, više ne postoji niko na listama čekanja (za kuk i koleno). Kataraktu ćemo da rešimo do kraja januara", rekao je Vučić gostujući na RTS. On je naglasio da je potrebno najviše vremena da se eleminišu liste čekanja za ortopediju, odnosno za kukove i kolena i dodao da će država