Vučić: Srbija je dobro razumela poruku Evropskog parlamenta

Srbija je dobro razumela poruku koju joj je Evropski parlament poslao postavljajući Tonina Piculu za izvestioca Evropskog parlamenta, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je, na konferenciji za novinare posle sastanka sa premijerima Mađarske Viktorom Orbanom i Slovačke Robertom Ficom, rekao da neće da žuri sa komentarima, a da će Srbija razgovarati i sarađivati sa Piculom. Vučić je istakao da nije problem u tome što Picula dolazi iz Hrvatske, već je to zbog njegovih stavova. On je ukazao da su na većini funkcija Evropskog parlamenta koje imaju veze sa Srbijom Estonci, što je mnogo čudno. I predsednica Narodne skupštine Ana