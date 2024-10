Stano: Gutereš i zemlje pozvane u Kazanj treba da ubede Putina da prekine agresiju na Ukrajinu

Evropska unija je ubeđena da će generalni sekretar UN Antonio Gutereš na samitu zemalja BRIKS u Kazanju udvostručiti napore da ubedi ruskog predsednika Vladimira Putina da obustavi agresiju na Ukrajinu i ugrožavanje međunarodnog poretka, izjavio je port-parol u Evropskoj komisiji Peter Stano.

On je rekao da je to i poruka zemljama koje imaju bilateralne odnose s Evropskom uniijom, a prisustvuju samitu BRIKS, jer one osećaju posledice ruske agresije i da to utiče na skok cena hrane i energije. Stano je time odgovorio na pitanje novinara kako EU gleda na prisustvo Gutereša i zemalja kao što je Srbija samitu BRIKS. Ocena nekih evropskih komentatora i medija je da članice BRIKS-a žele da stvore multipolarni svetski poredak, a dosta je ocena da je cilj da se