Jokić: "Nismo šuterski tim, ali..." VIDEO

Upozoravao je Nikola Jokić na lošu igru Denver Nagetsa u predsezoni, ali se loša forma prenela i na početni meč sezone.

Nagetsima nije pomogao Jokićev tripl-dabl da izbegnu poraz od Oklahoma Siti Tandera kojem su ubacili svega 87 poena. "Imali smo dobru energiju na početku, neku vrstu kontrole, tako je bilo do nekoliko minuta pred kraj prve četvrtine. Bili smo tu, ali zapravo i nismo, jer nismo dobro šutirali. Lako su nas prolazili i dolazili u željene pozicije za šut. To je to", kaže Jokić. Kristijanu Braunu se otvorilo mesto odlaskom Kantevijus Koldvel-Poupa, postigao je 16 poena.