Vremenska prognoza za 26. oktobar: Nastavak lepog vremena, evo kakav vikend nas očekuje

Vremenska prognoza za subotu 26. oktobar 2024. godine.

Prema vremenskoj prognozi za subotu 26. oktobar 2024. godine biće vedro i toplo. Jutarnja temperatura od jedan do devet stepeni, a tokom dana do 16 stepeni na severu, a 23 stepen na jugu. U Vojvodini je tokom današnjeg dana moguća slaba kiša. Prosečna temperature oko 18 stepeni. U nedelju 27. oktobra najniža temperatura od tri do 11, a najviša od 17 do 22 stepen. Jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a na zapadu, jugu i istoku Srbije ponegde i sa