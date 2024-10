Sunčano i toplo – temperatura do 25 stepeni

U Srbiju s Mediterana stiže topao vazduh, pa će biti sunčano, s temperaturom iznad proseka za ovo doba godine, do 25 stepeni. Već od sutra biće za tri do četiri stepena svežije.

Ujutru će po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije biti magla, a ponegde i slab prizemni mraz. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i jak, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 2 do 12, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U Beogradu se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, s temperaturom do 23 stepena.