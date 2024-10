Kamala Haris spremna da uradi test inteligencije, pozvala Donalda Trampa da učini isto

Preporučujemo

Kandidatkinja demokrata Kamala Haris izjavila je danas da je spremna da uradi test mentalnih sposobnosti i pozvala svog republikanskog rivala, bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa, da učini to isto. "Naravno. I ja ga izazivam da uradi isto. Mislim da on zapravo postaje sve nestabilniji i nestabilniji i pribegava prozivkama, jer on zapravo nema plan za američki narod", rekla je Haris u intervjuu za Si-Bi-Es na pitanje da li bi polagala test i šta misli o