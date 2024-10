Kina: Podržavamo suverenitet Srbije, jednostrane akcije Prištine ne doprinose rešenju

NjUJORK – Predstavnik Kine pri UN Fu Cong izjavio je danas da Kina podržava zajednički prihvatljivo rešenje uz poštovanje rezolucije Saveta bezbednosti 1244, dodajući da se suverenitet Srbije mora u potpunosti poštovati.

On je na sednici SB UN na kojoj se razmatra šestomesečni izveštaj generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu UNMIK-a istakao da jednostrane akcije Prišrine neće doprineti rešenju ''kosovskog problema'' i posledično neće dovesti do stabilnosti regiona. Istakao je da prištinske vlasti zastrašuju srpsko stanovništvo jednostranim potezima, ističući da to ima uticaj na bezbednost i živote Srba, koji, kako ej rekao, drhte u strahu. ''Mir, stabilnost i međusobno