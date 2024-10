Vremenska prognoza 1. novembar 2024.

Prvo novembarsko jutro biće sveže i maglovito. U nižim predelima magla će se zadržati tokom prepodneva. Posle podne u svim predelima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od samo 2 stepena do 11 stepeni, tokom dana do 21 stepen. U Beogradu ujutru i pre podne magla, potom pretežno sunčano. Najviša temperatura 18 stepeni.

