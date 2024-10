I sledeće nedelje sunčano, ali hladnije: U ponedeljak -3 stepena

Ova nedelja će biti još topla za ovo doba godine, a onda sledi malo hladnije vreme.

U petak će biti promenljivo oblačno, a temperatura će biti od 7 do 18 stepeni. U toku noći formiranje magle ili niske oblačnosti. Duvaće slab promenljiv vetar, na istoku slab do umeren severozapadni. Subota i nedelja takođe promenljivo oblačne. U subotu od 6 do 16, a u nedelju od 4 do 12 stepeni. Ponedeljak će početi veoma hladno, uz -3 stepena. Tokom dana će biti sunčano i najviše 12 stepeni. I utorak sunčan, a temperatura će biti od -1 do 13 stepeni.