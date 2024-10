RHMZ: u prvoj dekadi novembra suvo i stabilno vreme

Suvo i stabilno vreme zadržaće se i u prvoj dekadi novembra prema prognozi koju je objavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Do subote (2. novembra) očekuje se suvo i stabilno vreme, u noćnim i jutarnji satima magla i niska oblačnost. Tokom dana najavljuje se delimično kratkotrajno razvedravanje uz sunčane intervale i najvišu temperaturu u većini metsa od 15 do 21 °C. U subotu posle podne na severu, a uveče i u ostalim krajevima uslediće naoblačenje, ponegde sa slabom kišom. U nedelju (3. novembra) biće hladnije, na severu pretežno sunčano, u ostalom delu umereno do potpuno oblačno,