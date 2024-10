Provejavaće sneg za vikend, zahlađenje sve bliže Srbiji: Temperatura pada ispod nule, biće i kiše i mraza

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vreme,ujutru se očekuje magla i niska oblačnost, koja će se u nižim predelima ponegde zadržati i pre podne, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U toku noći ponovo u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka formiranje magle ili niske oblačnosti. Duvaće slab promenljiv vetar, na istoku slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura biće od dva do 11, a najviša dnevna od 18 do 21 stepena, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije - oko 16 stepeni. U Beogradu će ujutru i pre podne biti maglovito i oblačno, a posle podne pretežno sunčano. U toku noći ponovo formiranje magle ili niske oblačnosti. Najniža