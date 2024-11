U Srbiji sutra umereno oblačno, najviša temperatura od 16 do 21 stepen

U Srbiji će sutra tokom dana biti malo do umereno oblačno, u planinskim predelima pretežno sunčano a posle podne u Vojvodini očekuje se jače naoblačenje sa slabom kišom, koje će se tokom večeri i noći ka nedelji proširiti i na ostale krajeve.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura biće od 1 do 8, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Ujutru se očekuje magla i niska oblačnost, koja će se u nižim predelima ponegde zadržati i pre podne. Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku Srbije i od sredine dana i u Vojvodini i jak. I u Beogradu sutra ujutru i pre podne magla ili niska oblačnost, tokom dana malo do umereno oblačno. Krajem dana i tokom noći jače naoblačenje,