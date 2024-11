Muškarac koji je pao u Zoološki vrt imao sreću u nesreći: Otkriveni detalji užasa na Kalemegdanu: Svadba se umalo završila kobno

E.K. (32) koji je pao sa Kalemegdanske tvrđave u Zoološki vrt nakon masovne tuče na svadbi koja se održavala juče na Kalemegdanu, imao je sreću da prvo preživi pad sa tolike visine, jer u pitanju je 10 metara, a drugo, da ne upadne u kavez sa opasnim životinjama, saznaje "Blic".

Kako saznajemo, on je pao u prostor Zoološkog vrta gde nema životinja, odnosno van bilo kakvog kaveza. Muškarac je zadobio teške telesne povrede u vidu krvarenja na mozgu i prelom butne kosti i nalazi se u teškom stanju bolnici. Kako smo pisali, s ve je počelo oko 21.30 sinoć kada su se žena A.S. (33) i muškarac G.D. (33) posvađali. Žena je udarila čašom po licu muškarca, nakon čega joj je on udario šamar. - Tada je nastao opšti haos. I drugi gosti su se umešali