Firma za nadzor: Deo železničke stanice ne sme da se koristi

Firma Utiber zadužena za nadzor radova na rekonstrukciji železničke pruge od Novog Sada do granice upozorava da je na Železničkoj stanici u Novom Sadu došlo do preraspodele statičkih veličina na krovu i da to može da ima ozbiljne posledice po bezbednost

Mađarska firma Utiber, zadužena za nadzor radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica, uputila je pisano upozorenje izvođaču radova – kineskom konzorcijumu CRIC-CCCC nakon pada betonske nadstrešnice na staničnoj zgradi u Novom Sadu. Utiber je istakao da je došlo do preraspodele statičkih veličina na krovnoj konstrukciji stanične zgrade, “što može imati ozbiljne posledice po bezbednost”. Utiber je naveo da, s obzirom