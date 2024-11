Đorđević: Današnji protest biće kraća šetnja, vraćamo fokus na odgovornost za tragediju

Kopredsednica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević izjavila je da će današnji protest u Beogradu biti održan u vidu kraće šetnje i da je suština da se vrati fokus na odgovornost povodom pogibije 14 ljudi u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Ona je kazala da će na protestu biti i nekih govornika, ali da to ne bi stavljala u centar pažnje, već da današnji protest treba da pružu priliku građanima da se okupe i budu solidarni sa žrtvama i uhapšenima, koji su tražili odgovornost. "Došli smo do srži nelegitimiteta države, a njena osnovna funkcija je da zaštiti građane. Vlast beži od odgovornosti", rekla je Đorđević za TV Nova. To ne može da reši samo opozicija, kazala je ona i pozvala sve stručnjake da