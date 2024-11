Nedelja pred nama donosi vrtoglave promene temperature, a sredi će se mnogi radovati: Ovakvo vreme nas očekuje

Preporučujemo

Sledeće nedelje očekuju se česte temperaturne oscilacije, a sreda će biti najtopliji dan sa temperaturom do 18 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Kako najavljuju, u toku naredne nedelje moguća su prolazna naoblačenja sa kišom, na planinama sa snegom. U Srbiji će danas prepodne biti pretežno oblačno, a posle podne će doći do postepenog razvedravanja, Duvaće slab i promenljiv vetar, a temperature će se kretati u rasponu od minus 3 do 10