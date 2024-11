Erdogan: Amerikanci, greška

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio da strahuje od "eskalacije" sukoba između Rusije i Ukrajine nakon što je Vašington dao Kijevu zeleno svetlo za upotrebu američkih projektila na ruskoj teritoriji.

On je taj potez SAD opisao kao "veliku grešku". "Ova odluka Bajdena ne samo da će dovesti do eskalacije sukoba, već i do snažnije reakcije Rusije", rekao je Erdogan novinarima na povratku sa samita G20. On je dodao da bi "sve to moglo da odvede region i svet na ivicu novog velikog rata". Erdogan je takođe izrazio nadu da Moskva i Kijev neće "popustiti pred provokacijama". "Najmanji promašaj posle ove velike greške bi dolio ulje na vatru", naglasio je turski