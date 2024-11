Pretučeni Novosađanin tvrdi da je pretučen u zgradi policije i da može da prepozna napadača

Beta pre 1 sat

Sedamdesetčetvorogodišnji aktivista Ilija Kostić iz Novog Sada, koji je uhapšen zbog napada biber-sprejom na policajca tokom protesta ispred tužilaštva u tom gradu, rekao je tužiocu da je pretučen u zgradi policije u Ulici kraljevića Marka i da bi prepoznao napadače kada bi ih video, ali da nije siguran jesu li u pitanju policajci.

Iz njegovog iskaza pred Osnovnim javnim tužilaštvom, u koji je Beta imala uvid, vidi se da je svemu prisustvovalo pet osoba.

Kako je Kostić ispričao, sve se dogodilo u zgradi policije u Ulici kraljevića Marka, gde se u jednoj od prostorija nalazio sa trojicom policajaca u civilu, nakon čega su u prostoriju "dvojica u civilu uletela".

"Ja sam sedeo za stolicom, jedan me je udario šakom u glavu i to u levi deo glave iznad ušiju, drugi mi je udario šamar, nakon čega mi je rekao da ustanem, pa me je kolenom udario u testise, i taj mi je opsovao sve po spisku i mlado i staro. Sreća njegova što ja nisam mlađi", ispričao je Ilija Kostić.

Dodaje da se sve brzo odigralo, nakon čega su ta dvojica brzo izašla.

"A ova trojica su meni rekli: 'Drugar, to ti nije trebalo'. To mogu oni da potvrde, ako su ljudi. Ovaj što me je udario kolenom je nabildovan, i tu je negde moje visine oko 180 centimetara, a drugog nisam dobro video", dodao je Kostić.

O pregledima na koje se pozivao i ministar policije Ivica Dačić, Ilija je rekao da ga je pregledala doktorka koja je konstatovala da nema hroničnu opstruktivnu bolest pluća od koje pati godinama.

Ista doktorka mu je rekla i da je normalno da testisi budu različite veličine.

"Jedan testis mi je otekao, a ona je rekla da je normalno kod muškaraca pojedinih, da jedan testis bude veći od drugog. Ja sam to čuo samo od nje, ni od koga više, i to je ta ista koja kaže da ja nemam opstruktivnu bolest pluća", naveo je Kostić u izjavi tužilaštvu.

Kako je ranije objavljeno, Kostić je nakon što je pušten u kućni pritvor, operisan u Kliničkom centru Vojvodine, i tom prilikom mu je amputiran testis.

(Beta, 25.11.2024)