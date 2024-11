"Rat se neće završiti i kada Tramp preuzme vlast": Bivši šef ukrajinske diplomatije tvrdi: Tri faktora su ključna, a ovo je pravo pitanje za Putina

Bivši šef ukrajinske diplomatije Dmitro Kuleba izjavio je danas da ne očekuje da će se rat između Ukrajine i Rusije brzo završiti kada novoizabrani američki predsednik Donald Tramp preuzme vlast.

- Želeo bih da sve podsetim da se ključ mira nalazi u Moskvi, a ne u Kijevu, kazao je Kuleba za CNN. Tramp je u svojoj predsedničkoj kampanji posebno isticao da će on biti u stanju da okonča rat prvog dana po dolasku na vlast, ako ne i ranije, ali nije precizirao kako će to uraditi, navodi Politiko. Kuleba, koji je bio ministar spoljnih poslova predsednika Volodimira Zelenskog od marta 2020. do septembra ove godine, rekao je da je brzi kraj konflikta malo verovatan