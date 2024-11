Stručnjaci za zvuk: Snimak Damira Zobenice gotovo sigurno autentičan

Audio-snimak na kom se navodno čuje potpredsednik Skupštine Vojvodine Damir Zobenica kako instruira pristalice SNS da izazivaju incidente tokom blokada, objavila je juče poslanica SSP Marinika Tepić.

Samo nekoliko sati kasnije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu je neko poslao poruku i naveo da je snimak rezultat veštačke inteligencije. "Ja nisam hteo ni da ga pitam. Evo, poslao mi je poruku da je to veštačka inteligencija, ne znam šta. Baš me briga", rekao je Vučić. Međutim, nekoliko stručnjaka za zvuk za Raskrikavanje tvrdi da je to gotovo nemoguće. Jedan od njih, Dejan Tomka, tvrdi da je izvesno da je glas Zobenice autentičan, pošto se na