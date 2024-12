Saliven: SAD ne razmatraju ideju vraćanja nuklearnog oružja Ukrajini

Sjedinjene Američke Države ne razmatraju ideju vraćanja nuklearnog oružja Ukrajini kojeg se ona odrekla nakon raspada Sovjetskog Saveza, izjavio je danas savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Džejk Saliven.

Saliven je to izjavio za tv mrežu ABC Njuz, reagujući na pitanje o članku u Njujork tajmsu od prošlog meseca u kojem je navedeno da su neki neimenovani zapadni zvaničnici nagovestili da bi američki predsednik Džozef Bajden mogao Ukrajini dati to oružje pre nego što napusti funkciju, preneo je Rojters. – To pitanje se ne razmatra – rekao je Saliven i dodao da se Ukrajini šalje konvencionalno oružje da bi se odbranila. Ukrajina je nasledila nuklearno oružje od