"Koja se hemijska reakcija desila u tvom mozgu?" Pripadnici Belivukovog klana ispitivali bivšeg rastinog telohranitelja: Svedok saradnik otkriva jezive detalje

Od najnovijeg Hronološki Belivuk: Krenuo bih s nekim pitanjima, da mi ne pobegne.

Reci mi Spasojeviću, vezano za ove fotografije iz Surduka, jesu li to žice iz guma koje si ti navodno kupio? Spasojević: Rekao sam da mi liče. Nagorele su, spaljene. Belivuk: Kako ih razlikuješ od bilo kojih drugih žica iz sagorelih guma? Spasojević: Pa nemojte se ljutiti, nisam tehnolog, ali ovo što je prikazano mene podseća na to. Belivuk: Sad si izjavio da nisi tehnolog, kako te onda podsećaju? Spasojević: Ja sam video to veče da su izgorele i da su bacane to