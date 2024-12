Osmaci do kraja decembra biraju jedan od pet predmeta kao treći test male mature

Učenici osmog razreda do 30. decembra mogu da prijave jedan od pet predmeta koji će polagati na trećem testu u okviru završnog ispita a prijava se vrši u školama ili na portalu Moja srednja škola.

Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić rekao je da prijava počinje danas. "Učenici osmog razreda osnovnih škola imaju mogućnost da se do ponedeljka 30. decembra izjasne elektronskim putem, preko portala Moja srednja škola, ili pisanim putem u školi o tome koji će predmet od pet ponuđenih - biologiju, geografiju, istoriju, fiziku ili hemiju, raditi kao treći test na završnom ispitu", rekao je on. Kako je istakao, od 20. do 24.