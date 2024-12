Pala vlada u Francuskoj: Premijer Barnije danas podnosi ostavku, Makron se obraća naciji

Francuskoj vladi premijera Mišela Barnijea sinoć u parlamentu izglasano je nepoverenje većinom glasova, nakon čega će Barnije danas podneti ostavku predsedniku Emanuelu Makronu, koji će se većeras obratiti naciji.

Kako prenosi "Figaro", posle "istorijskog izglasavanja nepoverenja", Barnije će Makronu podneti ostavku danas u 10.00 sati, dok je za 20.00 sati planirano televizijsko obraćanje šefa države naciji, prema saopštenju Jelisejske palate. Iz Makronovog okruženja nisu precizirali kada će on imenovati novog premijera, ali više izvora bliskih predsedniku navode da on to namerava da uradi brzo, možda čak i večeras, piše danas pariski dnevnik. Kao moguće kandidate za novog