Kamioni na Batrovcima čekaju 12 sati, bez zadržavanja na rampama auto-puteva

Prema informacijama JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je jutros iz AMSS.

Deonice na kojima ima snega su: I B-23, Vrba - Kraljevo, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm. I B-40, Vladičin Han - Surdulica - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm. II A-175, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm. II A-210, Jošanička Banja - Kopaonik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm. II A-231, Vlasinsko Jezero - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega