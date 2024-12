Zelenski spreman za mir? Tramp tvrdi da je vreme za prekid vatre

Donald Tramp, koji je pobedio na predsedničkim izborima u SAD, rekao je u intervjuu za Njujork post da Vladimir Zelenski želi prekid vatre i mir.

"(Zelenski) želi da sklopi mir... Ovo je nešto novo... On želi prekid vatre... Nismo razgovarali o detaljima. On misli da je došlo vreme“, rekao je Tramp, koji se prethodno sastao sa Zelenskim u Parizu. Ranije je Tramp rekao da bi Vladimir Zelenski i Ukrajina „želeli da se dogovore“ i pozvao na hitan prekid vatre i pregovore. Pres sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao je da se Rusija upoznala sa ovom Trampovom izjavom. On je naglasio da je uslove