Vučić: SAD uvodi sankcije NIS-u

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, gostujući na prorežimskoj televiziji Informer, rekao da su Sjedinjene Američke Države odlučile da uvedu saknkcije Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Kako je rekao, to je odlučeno zbog ruskog vlasništva nad NIS-om. „To nam otvara probleme sa našim ruskim priajteljima, od političkih do svega drugog“, rekao je Vučić i upitao da li sada treba da izađe posle tri godine i uvede sankcije Rusiji. On je naglasio da to ne može da se uradi „od danas“ već da Srbiji mora da se da rok. Spomenuo je i mogućnost kupovine određenog udela u firmi od Ruske Federacije kako do sakcija ne bi došlo. „Ovo je geopolitička odluka, mnogo