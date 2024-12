Vučić nastavlja da se "cenjka" sa mladima: Obećava sve manje učešće za stan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će mladima za kupovinu stana od 75.000 evra biti potrebno učešće od 750 evra.

On je gostujući na RTS-u kazao da mu je ta informacija potvrđena iz radne grupe koja se bavi stanovima za mlade, a da će tu opciju za kupovinu stana moći da koriste ljudi od 20 do 35 godina. "Država plaća dobar deo troškova prvih šest godina. To nema nigde na svetu. Zakon o garantnoj šemi možemo već u januaru da usvojimo, posle toga ide obezbeđivanje para, mi sad pare tražimo", rekao je Vučić. Po njegovim rečima, to će biti šansa za mlade da se osamostale.