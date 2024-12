Premijer Vučević o jedinstvenoj prilici mladih za kupovinu stana: Za cenu telefoa imaćete učešće za stan

Preporučujemo

O velikoj i važnoj vesti i najavi predsednika Aleksandra Vučića da će biti smanjeno učešće za stan mladima do 35 godina, govorio je premijer Srbije Miloš Vučević za Prvu televiziji. - Ministarstvo finansija i Siniša Mali uveliko rade na tome. U pitanju su dani. Zakon o garantnoj, kreditnoj šemi da apsolutno bude obezbeđena budžetska podrška mladima, govorimo o ljudima do 35 godina, da mogu što lakše, jednostavnije i jeftinije dođu do krova nad glavom. Učešće će